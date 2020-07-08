***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti24,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri14.732,91 % 0,04Fon Yönetim Ücreti319.486 % 0,9Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.810,04 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu5.518,8 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.610,06Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.877,25 % 0,01TOPLAM GİDERLER354.656,78 % 0,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.606.818,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856801BIST