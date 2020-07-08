***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 14:07
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCB FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
24,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
14.732,91 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
319.486 % 0,9
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
3.810,04 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.518,8 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.610,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.877,25 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
354.656,78 % 0,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.606.818,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856801
BIST
13:52119.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 475,59
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:526,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:527,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:52398,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,15
|Açılış
|: 398,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.029.484
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.339
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.146.645
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.107.474
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,93
|8.069.566
|% -7,11
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,99
|75.671.670
|% -5,73
|
|SONME
|8,73
|16.945.568
|% -5,62
|
|TEKTU
|1,99
|164.762.541
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,30
|1.801.941.300
|% 2,68
|
|SISE
|6,51
|1.184.003.475
|% 0,31
|
|GARAN
|8,23
|849.834.759
|% -1,08
|
|PETKM
|4,38
|835.374.751
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,39
|740.710.210
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,30
|1.801.941.300
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,91
|376.376.870
|% 1,60
|
|PETKM
|4,38
|835.374.751
|% -0,90
|
|SISE
|6,51
|1.184.003.475
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|740.710.210
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% 0,00
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.597
|13,30
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,01
|