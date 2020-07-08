***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 14:09
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCC FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
63.366,62 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
545.066,64 % 0,62
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
45,34
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37,8
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
274,24
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
945.253,03 % 1,08
Vergiler ve Diğer Harcamalar
199.518,08 % 0,23
Türev Araçlar Komisyonu
24.126,56 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
37.105,86 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
1.818.635,07 % 2,07
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.568.795,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856816
BIST
13:57119.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 406,05
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:576,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:577,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:57397,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 397,88
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.047.828
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.183.306
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.111.402
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,88
|8.232.001
|% -7,58
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|76.246.515
|% -5,95
|
|SONME
|8,76
|17.143.038
|% -5,30
|
|DOGUB
|3,14
|5.389.472
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,31
|1.829.699.952
|% 3,12
|
|SISE
|6,51
|1.191.809.243
|% 0,31
|
|GARAN
|8,22
|853.643.555
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|847.572.954
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,39
|743.388.650
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,31
|1.829.699.952
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|377.419.147
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|847.572.954
|% -0,68
|
|SISE
|6,51
|1.191.809.243
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|743.388.650
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5798
|8,6228
|% 0,02
|
|Frank
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|Riyal
|397,7640
|397,8830
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|7,44
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|14,00
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,40
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,04
|