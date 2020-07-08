***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.366,62 % 0,07Fon Yönetim Ücreti545.066,64 % 0,62Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu45,34Gecelik Ters Repo Komisyonu37,8Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu274,24Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu945.253,03 % 1,08Vergiler ve Diğer Harcamalar199.518,08 % 0,23Türev Araçlar Komisyonu24.126,56 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler37.105,86 % 0,04TOPLAM GİDERLER1.818.635,07 % 2,07DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.568.795,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856816BIST