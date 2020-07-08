***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.690,6 % 0,04Fon Yönetim Ücreti234.793,27 % 0,62Hisse Senedi Komisyonu1.537,99Tahvil Bono Komisyonu803,65Gecelik Ters Repo Komisyonu3.118,5 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.221,82Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.658,59 % 0,02TOPLAM GİDERLER268.422,12 % 0,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.721.409,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856835BIST