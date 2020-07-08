***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri168.345,38 % 0,05Fon Yönetim Ücreti5.315.392,95 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu1.389.852,2 % 0,39Tahvil Bono Komisyonu1.187,09Gecelik Ters Repo Komisyonu138.851,75 % 0,04Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu12.311,11Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar Komisyonu665.884,44 % 0,19Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler54.083,71 % 0,02TOPLAM GİDERLER7.750.506,33 % 2,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ355.297.235,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856837BIST