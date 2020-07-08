***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri19.684,41 % 0,06Fon Yönetim Ücreti314.341,31 % 1Hisse Senedi Komisyonu168.479,54 % 0,54Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.211,3 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu885,22Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar Komisyonu16.907,45 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler26.730,07 % 0,09TOPLAM GİDERLER553.837 % 1,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.402.702,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856839BIST