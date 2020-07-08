***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 14:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCS FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
19.684,41 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
314.341,31 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
168.479,54 % 0,54
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.211,3 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
885,22
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8
Türev Araçlar Komisyonu
16.907,45 % 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
26.730,07 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
553.837 % 1,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.402.702,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856839
BIST
15:44119.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 57,22
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:446,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:447,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:44398,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,13
|Açılış
|: 398,10
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|24.275.631
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.142.007
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.286.295
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.296
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.272.126
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.949.154
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|18.818.144
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|82.269.057
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|24.655.054
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.124.876.171
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.317.537.485
|% -0,77
|
|GARAN
|8,19
|1.033.261.063
|% -1,56
|
|KRDMD
|3,29
|992.130.382
|% 3,13
|
|PETKM
|4,38
|934.512.086
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.124.876.171
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|992.130.382
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,90
|415.044.409
|% 1,06
|
|PETKM
|4,38
|934.512.086
|% -0,90
|
|SISE
|6,44
|1.317.537.485
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% 0,05
|
|Frank
|7,2614
|7,3051
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|8,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,30
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|
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