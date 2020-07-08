***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTL FON 29.06.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti158 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17,18Fon Yönetim Ücreti329,64 % 0,01Hisse Senedi Komisyonu314,96 % 0,01Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu44,74Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2,82Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler81,29TOPLAM GİDERLER948,63 % 0,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.996.692,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856865BIST