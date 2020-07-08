Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklama

TTL FON 29.06.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
158 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
17,18
Fon Yönetim Ücreti
329,64 % 0,01
Hisse Senedi Komisyonu
314,96 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
44,74
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
2,82
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
81,29
TOPLAM GİDERLER
948,63 % 0,03
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.996.692,52



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856865


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:00119.555
Değişim :  0,18% |  216,37
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.064
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.239.602 % 10,00  
PKENT 228,90 2.141.321 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.072.605 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.118.741 % 9,98  
EDIP 2,76 62.109.350 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5954 8,6385 % 0,20  
Frank 7,2653 7,3091 % 0,23  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 7,90  
Altın Gr. 398 398 2,33  
Cumhuriyet 2.580 2.599 15,40  
Tam 2.655 2.667 15,80  
Yarım 1.290 1.305 7,70  
Çeyrek 645 653 3,90  
Gümüş.Ons 18,43 18,47 0,18  
Gümüş Gr. 4,08 4,09 0,06  
B. Petrol 43,24 43,24 0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru