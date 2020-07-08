***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 15:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklama
TTL FON 29.06.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
158 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
17,18
Fon Yönetim Ücreti
329,64 % 0,01
Hisse Senedi Komisyonu
314,96 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
44,74
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2,82
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
81,29
TOPLAM GİDERLER
948,63 % 0,03
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.996.692,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856865
BIST
15:00119.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 216,37
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:006,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8675
En Düşük
6,8525
15:007,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:00398,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,39
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,37
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.239.602
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.741
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.350
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,66
|9.439.695
|% -9,64
|
|SONME
|8,67
|18.246.167
|% -6,27
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|80.162.121
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,56
|61.668.172
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|928.419.732
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|389.693.527
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,20
|
|Frank
|7,2653
|7,3091
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|