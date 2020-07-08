***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri114.950,89 % 0,05Fon Yönetim Ücreti2.182.633,79 % 1Hisse Senedi Komisyonu602.489,85 % 0,28Tahvil Bono Komisyonu361,2Gecelik Ters Repo Komisyonu5.865,3Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.407,79Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu63.598,98 % 0,03Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar Komisyonu675.963,46 % 0,31Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler72.262,23 % 0,03TOPLAM GİDERLER3.724.131,19 % 1,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ218.840.957,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856880BIST