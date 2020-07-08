***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 15:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TKF FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.843,17
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
74.789,2 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
2.291.543,74 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
212.522,51 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.391,85 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
982,45
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8
Türev Araçlar Komisyonu
102.272,66 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
25.536,74 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
2.720.639,12 % 1,74
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
157.386.123,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856883
BIST
15:01119.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 191,86
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:016,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:017,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:01398,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,32
|Açılış
|: 398,29
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.239.602
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.741
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.350
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,66
|9.439.695
|% -9,64
|
|SONME
|8,67
|18.246.167
|% -6,27
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|80.162.121
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,56
|61.668.172
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|928.419.732
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|389.693.527
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,20
|
|Frank
|7,2653
|7,3091
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|