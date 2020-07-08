***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.843,17Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri74.789,2 % 0,05Fon Yönetim Ücreti2.291.543,74 % 1,46Hisse Senedi Komisyonu212.522,51 % 0,14Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu10.391,85 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu982,45Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar Komisyonu102.272,66 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.536,74 % 0,02TOPLAM GİDERLER2.720.639,12 % 1,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.386.123,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856883BIST