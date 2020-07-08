***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTV FON 29.06.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti158Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27,56Fon Yönetim Ücreti822,12 % 0,01Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu69,95Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4,08Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler84,59TOPLAM GİDERLER1.166,3 % 0,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.000.843,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856897BIST