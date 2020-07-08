***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 15:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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TTV FON 29.06.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
158
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
27,56
Fon Yönetim Ücreti
822,12 % 0,01
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69,95
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,08
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
84,59
TOPLAM GİDERLER
1.166,3 % 0,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.000.843,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856897
BIST
15:04119.266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -72,94
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:046,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:047,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:04398,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,05
|Açılış
|: 398,02
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.240.436
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.796
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.353
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,79
|9.441.218
|% -8,42
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.328.306
|% -5,88
|
|SONME
|8,71
|18.250.745
|% -5,84
|
|DOGUB
|3,13
|8.394.561
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,29
|2.043.941.800
|% 2,23
|
|SISE
|6,47
|1.265.042.670
|% -0,31
|
|GARAN
|8,19
|929.945.751
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|904.350.867
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,36
|767.587.151
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,29
|2.043.941.800
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|904.350.867
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,91
|389.899.214
|% 1,60
|
|SISE
|6,47
|1.265.042.670
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,36
|767.587.151
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5980
|8,6411
|% 0,23
|
|Frank
|7,2658
|7,3096
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,80
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,20
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
Seans Raporu
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15:20MTRYO
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 138, 320 adet işlem
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15:19TTRAK
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15:18SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 798 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 119, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 18, 925.00 milyon TL de
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15:17MPARK
Yüzde 7.56 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 945, 188 adet işlem