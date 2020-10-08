***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTL FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.491 % 0,08Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.320,49 % 0,02Fon Yönetim Ücreti53.184,27 % 0,52Hisse Senedi Komisyonu11.110,73 % 0,11Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu800,28 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu69,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.235,8 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar Komisyonu18.217,95 % 0,18Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.666,47 % 0,06TOPLAM GİDERLER101.364,15 % 0,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.287.073,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880195BIST