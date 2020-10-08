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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 18:49
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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TTL FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ  
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
8.491 % 0,08
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
2.320,49 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
53.184,27 % 0,52
Hisse Senedi Komisyonu
11.110,73 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
800,28 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
69,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.235,8 % 0,01
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
Türev Araçlar Komisyonu
18.217,95 % 0,18
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
5.666,47 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
101.364,15 % 0,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.287.073,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880195


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DNISI 12,76 4.731.497 % 10,00  
DYOBY 13,20 250.949.390 % 10,00  
AVTUR 3,08 44.559.254 % 10,00  
DENGE 5,61 4.563.572 % 10,00  
BASCM 9,68 1.774.625 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9388 7,9419 % 0,76  
Euro 9,3364 9,3479 % 0,77  
Sterlin 10,2415 10,2929 % 0,85  
Frank 8,6178 8,6697 % 0,66  
Riyal 2,1104 2,1209 % 0,70  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 -2,68  
Altın Gr. 481 481 2,08  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,04  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,02  
B. Petrol 43,42 43,42 1,43  
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