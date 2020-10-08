***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti19.525Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri279.424,93 % 0,07Fon Yönetim Ücreti8.902.342,05 % 2,25Hisse Senedi Komisyonu2.703.469,81 % 0,68Tahvil Bono Komisyonu1.272,49Gecelik Ters Repo Komisyonu181.641,35 % 0,05Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu13.592,23Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar Komisyonu1.373.925,77 % 0,35Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler82.577,58 % 0,02TOPLAM GİDERLER13.562.637,01 % 3,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ395.258.840,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880196BIST