***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTV FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.201 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.993,13 % 0,02Fon Yönetim Ücreti206.631,95 % 0,64Hisse Senedi Komisyonu98.864,5 % 0,31Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu4.012,38 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu93,47Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar Komisyonu27.583,44 % 0,09Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.166,1 % 0,03TOPLAM GİDERLER363.814,07 % 1,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.090.659,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880197BIST