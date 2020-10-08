***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.195 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri38.972,95 % 0,11Fon Yönetim Ücreti553.570,29 % 1,51Hisse Senedi Komisyonu305.230,32 % 0,83Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu3.713,85 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.509,47Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar Komisyonu21.237,75 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler45.921,68 % 0,13TOPLAM GİDERLER978.217,11 % 2,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.733.236,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880198BIST