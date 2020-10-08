***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.059 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.597,48 % 0,06Fon Yönetim Ücreti275.833,79 % 0,94Hisse Senedi Komisyonu1.537,99 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu897,56Gecelik Ters Repo Komisyonu3.505,95 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.647,3 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.628,74 % 0,03TOPLAM GİDERLER318.573,61 % 1,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.435.445,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880199BIST