***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.843,17Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti10.295 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri140.531,15 % 0,07Fon Yönetim Ücreti4.354.825,47 % 2,19Hisse Senedi Komisyonu275.594,28 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu9,42Gecelik Ters Repo Komisyonu19.971 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.244,42Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar Komisyonu253.013,63 % 0,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler47.790,53 % 0,02TOPLAM GİDERLER5.107.142,97 % 2,57DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.668.900,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880200BIST