***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.485Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri82.607,63 % 0,12Fon Yönetim Ücreti653.464,2 % 0,94Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu45,34Gecelik Ters Repo Komisyonu37,8Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu274,24Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.093.033,35 % 1,57Vergiler ve Diğer Harcamalar964.574,13 % 1,38Türev Araçlar Komisyonu24.126,56 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler40.854,3 % 0,06TOPLAM GİDERLER2.865.343,45 % 4,11DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.733.720,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880202BIST