***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.154,02 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri22.355,21 % 0,07Fon Yönetim Ücreti443.716,58 % 1,35Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.665,22 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu7.670,25 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.095,41 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.363,07 % 0,02TOPLAM GİDERLER494.885,56 % 1,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.847.920,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880203BIST