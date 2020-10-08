***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 18:54
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCD FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.295
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
170.054,95 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
3.202.292,69 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu
765.699,66 % 0,36
Tahvil Bono Komisyonu
372,06
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.135,25 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.414,44
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
72.910,22 % 0,03
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
Türev Araçlar Komisyonu
798.123,1 % 0,37
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
85.931,79 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
5.124.094,96 % 2,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
213.269.918,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880205
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05480,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 480,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9326
|7,9385
|% 0,72
|
|Euro
|9,3315
|9,3426
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,2444
|10,2958
|% 0,88
|
|Frank
|8,6183
|8,6702
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1104
|2,1210
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-1,65
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO