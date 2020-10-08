***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti10.295Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri170.054,95 % 0,08Fon Yönetim Ücreti3.202.292,69 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu765.699,66 % 0,36Tahvil Bono Komisyonu372,06Gecelik Ters Repo Komisyonu11.135,25 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.414,44Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu72.910,22 % 0,03Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar Komisyonu798.123,1 % 0,37Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler85.931,79 % 0,04TOPLAM GİDERLER5.124.094,96 % 2,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ213.269.918,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880205BIST