***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTL FON 29.06.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti17.139 % 0,04Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.116,29 % 0,05Fon Yönetim Ücreti228.123,68 % 0,57Hisse Senedi Komisyonu82.866,62 % 1Tahvil Bono Komisyonu% 0,21Gecelik Ters Repo Komisyonu6.296,98 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu478,8Borsa Para Piyasası Komisyonu662,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.375,07 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2Türev Araçlar Komisyonu45.026,33 % 0,11Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.026,18 % 0,05TOPLAM GİDERLER422.647,16 % 1,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.877.298,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899148BIST