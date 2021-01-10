***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTV FON 29.06.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti18.769 % 0,04Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri26.503,51 % 0,05Fon Yönetim Ücreti681.447,02 % 1,27Hisse Senedi Komisyonu308.862,34 % 0,58Tahvil Bono Komisyonu129,99Gecelik Ters Repo Komisyonu10.973,97 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu302,4Borsa Para Piyasası Komisyonu1.629,64Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar536,2Türev Araçlar Komisyonu115.215,42 % 0,22Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.788,19 % 0,04TOPLAM GİDERLER1.183.157,68 % 2,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.484.538,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899149BIST