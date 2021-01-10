***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.335 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.504,21 % 0,14Fon Yönetim Ücreti895.669,73 % 2,01Hisse Senedi Komisyonu570.578,42 % 1,28Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu6.933,15 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu126Borsa Para Piyasası Komisyonu2.632,7 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293Türev Araçlar Komisyonu21.263,75 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler52.918,42 % 0,12TOPLAM GİDERLER1.626.095,28 % 3,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.494.168,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899151BIST