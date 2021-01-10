***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti45.925 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri402.731,02 % 0,09Fon Yönetim Ücreti12.843.248,81 % 3,01Hisse Senedi Komisyonu4.954.725,83 % 1,16Tahvil Bono Komisyonu1.665,81Gecelik Ters Repo Komisyonu228.765,35 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu378Borsa Para Piyasası Komisyonu16.586,69Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.457,96Türev Araçlar Komisyonu2.831.736,96 % 0,66Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler112.163,73 % 0,03TOPLAM GİDERLER21.443.226,06 % 5,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ426.895.947,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899152BIST