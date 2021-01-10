***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,02Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.727 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.463,14 % 0,08Fon Yönetim Ücreti301.945,15 % 1,25Hisse Senedi Komisyonu1.553,02 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu1.027,55Gecelik Ters Repo Komisyonu3.984,75 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.364,64 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.974,51 % 0,05TOPLAM GİDERLER353.173,66 % 1,47DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.122.399,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899153BIST