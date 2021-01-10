***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.843,17Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti23.925 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri267.075,39 % 0,09Fon Yönetim Ücreti8.266.055,07 % 2,93Hisse Senedi Komisyonu471.553,75 % 0,17Tahvil Bono Komisyonu246,02Gecelik Ters Repo Komisyonu36.697,5 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1.260Borsa Para Piyasası Komisyonu4.170,59Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293Türev Araçlar Komisyonu407.520,26 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler128.500,05 % 0,05TOPLAM GİDERLER9.610.139,8 % 3,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ282.310.767,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899155BIST