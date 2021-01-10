***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.705 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri94.309,64 % 0,16Fon Yönetim Ücreti716.045,22 % 1,25Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu45,34Gecelik Ters Repo Komisyonu37,8Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu274,24Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.093.033,35 % 1,91Vergiler ve Diğer Harcamalar990.237,49 % 1,73Türev Araçlar Komisyonu24.126,56 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler43.873,78 % 0,08TOPLAM GİDERLER2.971.529,32 % 5,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.204.624,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899157BIST