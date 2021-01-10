***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.914,02 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.363,03 % 0,1Fon Yönetim Ücreti514.951,25 % 1,8Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu5.214,87 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu8.550,18 % 0,03Vadeli Ters Repo Komisyonu50,4Borsa Para Piyasası Komisyonu2.674,94 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.221,28 % 0,04TOPLAM GİDERLER579.073,87 % 2,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.538.902,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899158BIST