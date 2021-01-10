***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2020 31.12.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti23.635 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri260.332,01 % 0,11Fon Yönetim Ücreti4.920.389,68 % 2,01Hisse Senedi Komisyonu1.128.393,21 % 0,46Tahvil Bono Komisyonu451,16 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.302,45 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.036,77 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu123.497,14 % 0,05Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293Türev Araçlar Komisyonu1.129.782,68 % 0,46Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler135.284,71 % 0,06TOPLAM GİDERLER7.743.238,71 % 3,16DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.322.882,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899159BIST