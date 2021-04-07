***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 20:44
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCC FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.062
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
18.825,83 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
116.987,52 % 0,31
Hisse Senedi Komisyonu
1.706,04
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
144,91
Yabancı Menkul Kıymet Komis.040,63 % 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.007.569,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924563
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
18:058,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
18:059,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
18:05455,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1466
|% 0,23
|
|Euro
|9,6649
|9,6931
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1556
|11,2116
|% -0,51
|
|Frank
|8,7259
|8,7784
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-5,72
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|0,24
|