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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 20:44



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

TCC FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,01
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
1.062
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
18.825,83 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
116.987,52 % 0,31
Hisse Senedi Komisyonu
1.706,04
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
126
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
144,91
Yabancı Menkul Kıymet Komis.040,63 % 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.007.569,56



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924563


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IDGYO 10,34 4.123.026 % 10,00  
CEOEM 6,60 91.830.928 % 10,00  
YYAPI 1,87 68.901.057 % 10,00  
FRIGO 47,14 33.353.649 % 9,99  
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Frank 8,7259 8,7784 % 0,24  
Riyal 2,1654 2,1763 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -5,72  
Altın Gr. 455 456 -0,46  
Cumhuriyet 3.028 3.074 11,00  
Tam 3.015 3.091 15,61  
Yarım 1.457 1.495 7,55  
Çeyrek 731 748 3,77  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,03  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,01  
B. Petrol 62,98 62,98 0,24  
Seans Raporu 18:05
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