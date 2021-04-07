***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.062Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.825,83 % 0,05Fon Yönetim Ücreti116.987,52 % 0,31Hisse Senedi Komisyonu1.706,04Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu126Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu144,91Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu96.698,14 % 0,25Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu5.497,97 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.098,02 % 0,01TOPLAM GİDERLER250.040,63 % 0,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.007.569,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924563BIST