***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 20:44
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
TKF FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
6.195
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
210.440,2 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
6.441.825,74 % 0,72
Hisse Senedi Komisyonu
241.587,73 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
168,33
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.193,9
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
762,9
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
40.763,36
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
Türev Araçlar Komisyonu
188.352,6 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
139.647,7 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
7.286.530,66 % 0,81
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
894.696.213,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924565
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1257
18:059,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05460,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,73
|Açılış
|: 460,04
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1323
|8,1509
|% 0,06
|
|Euro
|9,6987
|9,7286
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,1468
|11,2027
|% -0,14
|
|Frank
|8,7754
|8,8283
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1643
|2,1751
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|18,85
|
|Altın Gr.
|459
|459
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de