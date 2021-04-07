***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.195Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri210.440,2 % 0,02Fon Yönetim Ücreti6.441.825,74 % 0,72Hisse Senedi Komisyonu241.587,73 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu168,33Gecelik Ters Repo Komisyonu14.193,9Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu762,9Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu40.763,36Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu188.352,6 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler139.647,7 % 0,02TOPLAM GİDERLER7.286.530,66 % 0,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ894.696.213,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924565BIST