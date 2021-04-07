***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.121Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.795,02 % 0,02Fon Yönetim Ücreti105.725,68 % 0,31Hisse Senedi Komisyonu5.409,12 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu2.073,61 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu516,6Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.085,18Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu15.777,61 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.448,18 % 0,01TOPLAM GİDERLER146.846,2 % 0,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.348.792,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924566BIST