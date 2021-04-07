***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.298Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri29.059,13 % 0,03Fon Yönetim Ücreti453.593,75 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu332.683,37 % 0,36Tahvil Bono Komisyonu94,36Gecelik Ters Repo Komisyonu1.953Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.276,15Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu125,12Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu17.202,63 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.934,87 % 0,01TOPLAM GİDERLER849.114,58 % 0,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.634.919,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924567BIST