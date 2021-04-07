***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTV FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.602Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti295Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30.833,06 % 0,02Fon Yönetim Ücreti800.345,84 % 0,62Hisse Senedi Komisyonu306.401,7 % 0,24Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu19.630,8 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.412,27Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu286.811,65 % 0,22Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.246,81 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.458.871,33 % 1,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.820.681,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924569BIST