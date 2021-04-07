***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTL FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti295Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri50.885,77 % 0,02Fon Yönetim Ücreti359.382,22 % 0,16Hisse Senedi Komisyonu71.744,59 % 0,03Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu4.924,71Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu991,36Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.529,25 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar1.442,2Türev Araçlar Komisyonu45.930 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler24.419,37 % 0,01TOPLAM GİDERLER580.146,47 % 0,25DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ224.207.094,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924570BIST