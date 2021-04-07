***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTZP FON 01.03.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.342,22 % 0,01Fon Yönetim Ücreti12.517,52 % 0,03Hisse Senedi Komisyonu40.881,7 % 0,11Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu230,9Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar64,1Türev Araçlar Komisyonu54.423,64 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler860,95TOPLAM GİDERLER113.274,03 % 0,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.070.300,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924571BIST