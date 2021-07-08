***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti16.500Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri588.844,57 % 0,05Fon Yönetim Ücreti11.557.250,95 % 0,99Hisse Senedi Komisyonu693.664,23 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu1.483,19Gecelik Ters Repo Komisyonu36.666Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.150,59Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu282.683,19 % 0,02Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu1.442.605,61 % 0,12Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler262.410,81 % 0,02TOPLAM GİDERLER14.888.686,04 % 1,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.165.185.219,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948951BIST