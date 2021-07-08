***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,04Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.650 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.646,46 % 0,06Fon Yönetim Ücreti104.113,38 % 0,89Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.097,94 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu926,1 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.223,46 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.462,08 % 0,04TOPLAM GİDERLER126.546,32 % 1,09DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.667.570,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948952BIST