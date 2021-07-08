***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.700Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri52.760,55 % 0,1Fon Yönetim Ücreti338.112 % 0,62Hisse Senedi Komisyonu2.561,34Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu359,1Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.081,34Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu165.653,08 % 0,3Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu6.852,3 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.507,34 % 0,02TOPLAM GİDERLER586.013,95 % 1,07DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.620.471,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948953BIST