***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:46
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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TKF FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
15.750
Alınan Kredi Faizleri
180,95
Saklama Ücretleri
375.662,71 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
11.535.330,04 % 1,45
Hisse Senedi Komisyonu
303.251,22 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
316,26
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.149,1
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.666,73
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.103,23 % 0,01
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9
Türev Araçlar Komisyonu
331.562,08 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
201.534,79 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
12.838.633,01 % 1,61
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
796.637.754,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948963
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6555
|8,6570
|% -0,41
|
|Euro
|10,2732
|10,2787
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9377
|11,9976
|% -0,16
|
|Frank
|9,4168
|9,4735
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|5,98
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|1,62
|