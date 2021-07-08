***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti15.750Alınan Kredi Faizleri180,95Saklama Ücretleri375.662,71 % 0,05Fon Yönetim Ücreti11.535.330,04 % 1,45Hisse Senedi Komisyonu303.251,22 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu316,26Gecelik Ters Repo Komisyonu21.149,1Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.666,73Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu49.103,23 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu331.562,08 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler201.534,79 % 0,03TOPLAM GİDERLER12.838.633,01 % 1,61DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ796.637.754,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948963BIST