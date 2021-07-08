***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.850 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri21.115,05 % 0,05Fon Yönetim Ücreti286.650,87 % 0,62Hisse Senedi Komisyonu27.996,93 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu3.249,38 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu3.628,8 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.982,06Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu37.366,98 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.451,54 % 0,02TOPLAM GİDERLER397.718,51 % 0,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.307.185,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948970BIST