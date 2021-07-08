***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.966Alınan Kredi Faizleri133.015,76 % 0,02Saklama Ücretleri267.064,49 % 0,05Fon Yönetim Ücreti8.501.043,89 % 1,49Hisse Senedi Komisyonu2.949.196,7 % 0,52Tahvil Bono Komisyonu2.713,15Gecelik Ters Repo Komisyonu168.077,7 % 0,03Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.281,59Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu4.144.972,95 % 0,73Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler193.897,38 % 0,03TOPLAM GİDERLER16.380.656,51 % 2,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ571.375.071,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948981BIST