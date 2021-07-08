***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.300Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri62.080,1 % 0,07Fon Yönetim Ücreti920.541,04 % 1Hisse Senedi Komisyonu653.431,8 % 0,71Tahvil Bono Komisyonu131,24Gecelik Ters Repo Komisyonu2.910,6Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.194,43Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.640,79Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu19.545,7 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.570,62 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.688.773,22 % 1,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.470.106,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948990BIST