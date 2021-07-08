***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCS FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.300
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
62.080,1 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
920.541,04 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
653.431,8 % 0,71
Tahvil Bono Komisyonu
131,24
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.910,6
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.194,43
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.640,79
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9
Türev Araçlar Komisyonu
19.545,7 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
17.570,62 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
1.688.773,22 % 1,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.470.106,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948990
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6557
|8,6577
|% -0,40
|
|Euro
|10,2725
|10,2794
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9361
|11,9960
|% -0,18
|
|Frank
|9,4155
|9,4722
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,10
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,51
|