***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTV FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti750Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri73.337,9 % 0,05Fon Yönetim Ücreti1.943.346,24 % 1,24Hisse Senedi Komisyonu689.460,55 % 0,44Tahvil Bono Komisyonu3.708,68Gecelik Ters Repo Komisyonu40.849,2 % 0,03Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.279,06Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu586.369,2 % 0,37Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.575,25 % 0,01TOPLAM GİDERLER3.366.102,98 % 2,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.740.265,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949014BIST