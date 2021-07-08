***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTTL FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti750Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri114.961,84 % 0,05Fon Yönetim Ücreti759.497,48 % 0,32Hisse Senedi Komisyonu97.862,8 % 0,04Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu13.001,31 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.711,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.503,73 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar1.974,9Türev Araçlar Komisyonu85.101,75 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler44.569,27 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.141.536,15 % 0,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.604.368,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949029BIST