***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTHG FON 01.04.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.304 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.612,79 % 0,02Fon Yönetim Ücreti212.937,5 % 0,49Hisse Senedi Komisyonu993,76Tahvil Bono Komisyonu105,18Gecelik Ters Repo Komisyonu346,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu389,38Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu3.039,07 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.569,61 % 0,01TOPLAM GİDERLER234.589,99 % 0,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.182.560,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949054BIST