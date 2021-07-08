***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 18:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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THG FON 01.04.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.304 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
9.612,79 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
212.937,5 % 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
993,76
Tahvil Bono Komisyonu
105,18
Gecelik Ters Repo Komisyonu
346,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
389,38
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
Türev Araçlar Komisyonu
3.039,07 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.569,61 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
234.589,99 % 0,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.182.560,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949054
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,3016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 503,72
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6583
|8,6614
|% -0,36
|
|Euro
|10,2803
|10,2923
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9486
|12,0085
|% -0,07
|
|Frank
|9,4213
|9,4781
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,79
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,41
|