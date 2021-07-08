***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTZP FON 08.03.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.800 % 0,01Alınan Kredi Faizleri623.144,77 % 1,23Saklama Ücretleri17.468,52 % 0,03Fon Yönetim Ücreti79.609,54 % 0,16Hisse Senedi Komisyonu403.506,02 % 0,8Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.822,4 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu549,7Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3Türev Araçlar Komisyonu467.552,95 % 0,93Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler145.052,16 % 0,29TOPLAM GİDERLER1.742.862,36 % 3,45DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.529.655,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949057BIST