***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTNH FON 16.04.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.024 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.214,07 % 0,02Fon Yönetim Ücreti93.517,7 % 0,21Hisse Senedi Komisyonu23.812,19 % 0,05Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu63Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu27,1Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar128,2Türev Araçlar Komisyonu41.381,22 % 0,09Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.438,01 % 0,01TOPLAM GİDERLER175.605,49 % 0,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.908.616,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949059BIST