***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTNS FON 19.04.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.976Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri36.395,6 % 0,02Fon Yönetim Ücreti917.441,83 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu63.061,29 % 0,03Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu30.523,5 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu813,38Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar128,2Türev Araçlar Komisyonu51.217,9 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.873,69TOPLAM GİDERLER1.112.431,39 % 0,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ183.470.018,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949063BIST