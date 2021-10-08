***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,04855179Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.662 % 0,0280845Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.192,26 % 0,08642957Fon Yönetim Ücreti127.570,82 % 1,34589122Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.241,74 % 0,01310054Gecelik Ters Repo Komisyonu982,8 % 0,01036869Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.266,07 % 0,03445753Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01178557Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.555,49 % 0,05861125TOPLAM GİDERLER155.190,28 % 1,63728065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.478.538,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968379BIST