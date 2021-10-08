***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TJB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti226 % 0,00048908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.492,82 % 0,00755867Fon Yönetim Ücreti58.869,79 % 0,12739764Hisse Senedi Komisyonu13.205,37 % 0,02857719Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.167,2 % 0,00468995Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.354,23 % 0,00293063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00013872Türev Araçlar Komisyonu2.286,9 % 0,00494898Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler844,24 % 0,00182698TOPLAM GİDERLER82.510,65 % 0,17855784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.209.481,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968573BIST